Al parco con la maria nello zaino: 25enne denunciato per spaccio

La polizia locale Alto Vicentino ha denunciato per detenzione ai fini di spaccio un 25enne di Valdagno, trovato in possesso di oltre 20 grammi di marijuana. Il giovane, intorno alle 22.15 di mercoledì, era stato notato da una pattuglia mentre era seduto su una panchina nell'area verde lungo via Fogazzaro, luogo già segnalato per probabili episodi di spaccio.

È così scattato il controllo. Il 25enne aveva gli occhi arrossati, gli agenti hanno chiesto delucidazioni al giovane, che ha ammesso di aver fatto uso di marijuana. Invitato ad esibire il contenuto del proprio zaino, il giovane ha estratto sette involucri termosaldati, dei quali solo uno aperto, contenenti marijuana, che sono stati sequestrati.