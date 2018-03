Schio, sospetto terrorista espulso dall'Italia: odiava l'occidente perché cacciato dall'Hellas

Non sopportava quella bruciante umiliazione di essere stato estromesso dalle giovanili dell'Hellas Verona dove ha militato dal 1 gennaio 2014 al 30 giugno 2016, regolarmente pagato. È probabilmente questo il 'fattore di stress" che ha scatenato in Mame Fily Sall l'odio verso la società occidentale tanto da volersi procurare prima una sostanza per costruire ordigni esplosivi e poi un'arma. Un soggetto instabile e potenzialmente pericoloso, secondo la questura di Vicenza che giovedì lo ha espulso dal paese.

IL FALLIMENTO DELLA CARRIERA DI GIOCATORE