Schio, sgominata banda di truffatori: sequestrati 10mila euro

Si chiama “Cucciola " l'operazione congiunta dei carabinieri e della guardia di finanza di Schio che nei giorni scorsi ha permesso di sgominare una banda di truffatori e che ha portato al sequestro di carte prepagate e di un'autovettura, per un valore complessivo di circa 10 mila euro

Le indagini svolte dai militari hanno ricostruito il comportamento criminale di due uomini - L.G. e P.A. di 59 e 50 anni, ed una donna, L.G. di 35 anni - tutti di origini siciliane e già noti alle forze dell’ordine per svariati precedenti di polizia.

Il provvedimento è scattato in relazione ad una truffa ai danni di un cittadino italiano residente nell’altovicentino al quale i truffatori avevano proposto un immobile poi risultato inesistente, pagando ai tre indagati somme di denaro per un totale di 70mila euro. Grazie alle indagini finanziarie le forze dell'ordine hanno rilevato come l’autovettura, di recentissima immatricolazione, sia stata acquistata impiegando direttamente il profitto della truffa.