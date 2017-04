Schio, scritte e disegni osceni: incastrati dalla bomboletta scoppiata

E' costata cara, a due ragazzi di 15 e 16 anni, la bravata di martedì pomeriggio. Non solo dovranno ripulire la ciclabile dalle scritte oscene che avevano vergato ma è molto probabile che le famiglie gli faranno fare lavori domestici extra per rimborsare quei 350 euro di multa che hanno preso.



L'episodio è stato riportato dalla polizia locale Alto Vicentino, perchè i vandali sono stati fermati da due agenti che stavano pattugliando viale dell'industria, a Schio. Visto il gruppetto che imbrattava il fondo stradale con una bomboletta spray di colore nero, i 4 sono stati fermati al semaforo di Campo Romano ma hanno negato tutto. Due, però, erano sporchi sulle mani e in viso di vernice nera.



Interrogati nel merito, hanno ammesso di aver effettuato qualche disegno con una bomboletta spray di colore nero che però gli era scoppiata in mano e pertanto l'avevano lasciata a terra a poca distanza. Individuata la bomboletta e 400 metri di asfalto imbrattato, i due giovani sono stati affidati alle rispettive madri, che sono state sanzionate ai sensi dei Regolamenti Comunali sia per gli imbrattamenti, 100 euro, sia per l'abbandono di rifiuti (bomboletta di vernice),250 euro, con la previsione dell'obbligo di pulizia di quanto disegnato.

I due giovani, ben redarguiti dalle madri, si sono detti dispiaciuti e si sono impegnati a provvedere alla cancellazione delle scritte, operazione già iniziata.