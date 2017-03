Schio, scontro sulla ss 46 e traffico in tilt

Non ci sono fortunatamente feriti, visti gli ingenti danni ai veicoli, nell'incidente in località ponte d'oro a Schio avvenuto alle 9.50 di domenica. Due pattuglie del Consorzio di polizia locale Alto Vicentino hanno dovuto intervenire per ristabilire la viabilità a causa del traffico intenso sulla statale 46 con direzione Malo.



Si sono verificate lunghe code in quanto entrambe le corsie di marcia erano occupate dai veicoli coinvolti condotti da G.C., 25 anni di Malo, che percorrendo in direzione Malo in curva ha perso il controllo dell'auto andando a scontrarsi contro un veicolo proveniente dal senso opposto di marcia condotto da C.D.G. 60 anni di Malo.