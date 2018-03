Schio, ruba alla scuola Garbin: denunciato

Questa notte i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile di Schio unitamente a quelli della Stazione di Piovene Rocchette hanno denunciato a piede libero un 24enne ghanese residente a Schio, sorpreso con le mani nel sacco mentre stava rubando all’interno dell’ Istituto Professionale Statale per l’industria e l’artigianato “Garbin”,

Erano appena passate le 3 quando il sistema di allarme dell’istituto allertava la Centrale Operativa dei Carabinieri di Schio per un’effrazione in atto. Immediatamente venivano inviati gli equipaggi del Nucleo Radiomobile e della Stazione di Piovene Rocchette in servizio di prevenzione per il contrasto dei reati contro il patrimonio, che si trovavano a breve distanza. Giunti sul luogo, i militari hanno sorpreso due giovani, che uscendo dalla scuola, si davano subito ad una precipitosa fuga.

I carabinieri riuscivano a bloccare quello che si stava allontanando con un portatile sotto il braccio. Il successivo sopralluogo ha evidenziato diversi danneggiamenti agli infissi interni dell’istituto oltre alla forzatura di quattro distributori automatici di bevande ed alimenti. Il portatile è stato restituito alla presidenza.