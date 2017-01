Schio, roulotte abbandonata in centro abitato: primo sgombero del 2017

Martedì mattina, gli agenti della poizia locale Alto Vicentino, sono intervenuti in via Lago di Misurina dopo la segnalazione di tre roulottes di nomadi in sosta in centro abitato. Intervenuti sul posto, gli agenti hanno constatato che erano presenti solo le roulotte e che non erano custodite da nessuno.

Situazione rimasta immutata nel giro di un paio d'ore e che ha gli agenti ad ordinare porta la rimozione dei mezzi poichè violavano il regolamento comunale e del codice della strada. All'arrivo del carro attrezzi si sono però presentati dei nomadi, residenti in un comune limotrofe, quindi lo sgombero ha interessato una sola roulotte.

Si tratta del primo sgombero del 2017. Nel corso dell'anno 2016 gli agenti della locale, hanno affrontato e applicato il regolamento comunale risolvendo situazioni degradate, come quella di via Braglio, a Schio, dalla quale, nel mese di ottobre, la roulotte di una nomade è stata traslocata in area attrezzata.