Schio, svastiche sul monumento ai carabinieri: denunciati 7 adolescenti

Sono stati individuati e denunciati alla magistratura i 7 giovani scledensi che nella notte tra domenica e lunediì hanno provocato in città diversi danneggiamenti. Con una bomboletta spray di colore bianco hanno vergato svastiche naziste sul monumento dedicato ai Carabinieri nei pressi della rotatoria tra via Baratto e via Romana Rompato e oscenità nelle vetrine del Bar Roma (via Carducci), del Center Shopping (Piazza Almerigo da Schio), allo skatepark di via XXIX Aprile.

Alcuni passanti hanno notato i giovani che si muovevano all’unisono nel centro di Schio, provocando danneggiamenti: immediato è stato l’intervento di due pattuglie del Nucleo Operativo e Radiomobile dei Carabinieri, che sono riusciti a bloccare i giovani vandali, identificando