Schio, ragazzini restano imprigionati tra i rovi: salvati dal gelo

Sabato sera verso le 21.30 il Soccorso alpino di Schio è intervenuto assieme ai vigili del fuoco sulle colline attorno a Schio, non distante dal Maso Dalla Vecchia, in aiuto di due quattordicenni.



I ragazzi, durante un giro a piedi nei boschi, si erano infatti inoltrati tra la vegetazione fitta e intricata fino a rimanere imprigionati tra i rovi, senza essere più in grado di muoversi. Arrivati sul posto guidati dal fratello di uno dei ragazzini, i soccorritori si sono dovuti aprire un varco con la motosega per raggiungerli e liberarli. Riportati sulla strada, sono stati riaccompagnati a casa con i mezzi del Soccorso alpino. L'intervento si è concluso alle 23.