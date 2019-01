Boato nella notte, tre auto in fiamme: incendio doloso

La tranquillità del quartiere Santa Croce a Schio è stata squassata da una serie di scoppi che hanno spaventato e buttato giù dal letto tutti i vicini. Verso le 3:30 della notte tra venerdì e sabato una Chrysler "Voyager" parcheggiata in via Leopardi ha iniziato a prendere fuoco. Le fiamme, in poco tempo, l'hanno avvolta completamente, danneggiando anche altre due auto in sosta, una Ford e una Renault. Immediato l'intervento dei vigili del fuoco che sono riusciti a fermare il rogo prima che si propagasse ad altre auto e hanno messo in sicurezza i mezzi.

Sul posto sarebbe stata ritrovata una tanica di benzina, probabilmente usata per cospargere la Cryseler di proprietà di un imprenditore edile 48enne residente nel quartiere. Le operazioni dei vigili del fuoco sono termite verso le 6 del mattino mentre i proprietari delle auto si sono recati il giorno dopo a fare denuncia ai carabinieri della compagnia di Schio del capitano Jacopo Mattone che hanno avviato un'indagine sull'accaduto.