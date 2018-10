Molesto in pizzeria, aggredisce i carabinieri in caserma: denunciato

I carabinieri di Schio e di altre stazioni vicine sono dovuti intervenire al "Pizza Bon", in piazza IV Novembre a Schio, per un 21enne della zona, stava creando problemi ai clienti.

Il giovane, già noto alle forze dell'ordine e sotto evidente effetto di stupefacenti, una volta portato in caserma, ha aggredito i militari, facendoli faticare non poco per riuscire a contenerlo e farlo calmare. S.R. è stato infine denunciato per resistenza a pubblico ufficiale.