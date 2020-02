Operaio 34enne trovato morto in fabbrica

Tragedia nella mattinata di venerdì in un'azienda di lavorazioni meccaniche (la G.S.L.) in via Aspromonte a Schio. Il corpo di un operaio di 34 anni è stato trovato riverso dietro a un macchinario. Ancora non si conoscono le cause esatte del decesso, sulle quali sta indagando lo Spisal ma, secondo le prime informazionI la morte sarebbe avvenuta a causa di un arresto cardiaco.

Sul posto sono arrivati i tecnici dello Spisal e il Suem 118. I medici non hanno potuto fare altro che constatare la morte dell'operaio.

(Articolo in aggiornamento)