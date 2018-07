Le microcasse blue tooth fanno troppo rumore: multato un 19enne

Le casse attaccate al cellulare fanno troppo rumore e disturbano il vicinato. Il Comune di Schio, dopo il giro di vite sulle problematiche legate alla sicurezza di piazza Falcone e Borsellino sono passati dall'ordinanza emessa lo scorso giovedì ai fatti. Alle 19:25 di lunedì è stata infatti applicata per la prima volta la disposizione che prevede una sanzione per chi non rispetta il divieto "di utilizzo di diffusori acustici al di fuori dei casi espressamente autorizzati dal Comune", valido per 24 ore al giorno fino al 31 ottobre. Un provvedimento allargato anche al divieto Richiesta servizio di detenzione utilizzo di bottiglie, bicchieri o altri contenitori in vetro al di fuori delle aree e delle attività autorizzate.

A farne le spese un 19enne residente a Santorso di origini magrebine, poichè "diffondeva musica ad alto volume mediante cassa acustica blue tooth collegata ad uno smartphone, senza autorizzazione del Comune". Il giovane, che si è giustificato dicendo di "non essere a conoscenza dell'ordinanza" è stato sanzionato con un verbale da 50,00 euro.

La problematica della musica ad alto volume è venuta alla ribalta a seguito della notevole diffusione delle micro casse acustiche collegate agli smart phone. In particolare, a Schio, la sera del 12 maggio, in piazza Falcone Borsellino, c'è stato un intervento della Polizia Locale e dei Carabinieri, per il rumore provocato dall'uso dei dispositivi che hanno suscitato le proteste dei residenti.

L'ordinanza, come spiega il Comune di Schio, ha anche lo scopo di fungere da deterrente dopo i fatti di rissa, aggressioni, lesioni personali e danneggiamenti avvenuti nella zona centrale della città tra aprile del 2017 e gennaio 2018 a cui si sono aggiunti recentemente altri due episodi che hanno compromesso la vivibilità del luogo e l'incolumità delle persone.