Morta a 42 anni, non si esclude nessuna pista: indagato il compagno

Indagini ancora in corso sulla morte di Kader Casarotto, la 42enne trovata da una sua amica in fin di vita nel letto con diverse ferite al volto e sul corpo. La donna, ricoverata in come all’ospedale di Santorso, è deceduta dopo due giorni. La procura ha aperto un’inchiesta e, da quello che risulta, avrebbe iscritto nel registro degli indagati il compagno della 42enne.

Nel frattempo c’è il più stretto riserbo sul referto dell’autopsia sul corpo della donna il cui cadavere presenterebbe dei lividi ma è ancora tutto da verificare se questi siano direttamente collegabili al decesso. A quanto sembra Casarotto aveva assunto un mix di farmaci e di sostanze stupefacenti.

Al momento nessuna ipotesi è esclusa, compreso quella di un gesto volontario o di una violenza che potrebbe aver portato Kader prima in coma e poi alla morte.