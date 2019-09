In cammino verso le trincee, scivola per cinque metri: escursionista soccorso dal Cnsas

Alle 16.20 circa di venerdì il Soccorso alpino di Schio è stato allertato dalla Centrale operativa per un escursionista infortunatosi sul Monte Enna.

L'uomo, che da solo si era incamminato verso alcune trincee, era scivolato e ruzzolato per cinque metri sbattendo su un fianco. Quattro soccorritori si sono avvicinati in fuoristrada per poi proseguire a piedi 300 metri.

Dopo avere raggiunto il settantenne di Schio sul sentiero, la squadra lo ha stabilizzato a seguito della botta presa e accompagnato fino alla jeep, per poi trasportarlo all'ospedale di Abano Terme.