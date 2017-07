Schio, grandine, allagamenti e lucernari rotti

Risveglio all'insegna della paura e dei disagi nell'Alto Vicentino per la prevista ondata di maltempo.

Un violento temporale con intense precipitazioni di acqua e grandine si è abbattuto all’alba di lunedì 24 luglio nella zona pedemontana, colpendo in particolare i comuni di Schio e Torrebelvicino, con lucernari rotti e garage allagati.

Soccorsa una persona rimasta bloccata nel sottopasso della tangenziale a Schio. Una quindicina gli interventi già effettuati dalle squadre dei vigili del fuoco di Vicenza, Schio, Asiago, Bassano e i volontari di Thiene. A Torrebelvicino: in via Galileo Galilei, Lombardia, Busato per allagamenti di garage e cantine. A Schio: in Via Ramina, Lipari, Molette sempre per infiltrazioni e allagamenti.

Altri interventi sempre legati al forte temporale per alberi pericolanti a Pove del Grappa, Lusiana, Solagna, Bassano del Grappa, Thiene. Un camino pericolante a Romano d’Ezzelino. Tutti gli interventi in attesa saranno ultimati nella mattina.