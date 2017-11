Schio, raffiche di vento scoperchiano capannone: crollo evitato dai VVFF

Intervento dei vigili del fuoco di Schio in un capannone di Via Lago di Annone, condiviso da due aziende. Verso le 10 di lunedì i pompieri sono intervenuti per mettere in sicurezza le lamiere pericolanti che coprivano il tetto del fabbricato.

Le raffiche di vento hanno infatti scoperchiato il tetto col rischio che la copertura cadesse a terra. L'intervento dei vigili del fuoco, per la messa in sicurezza a terra delle lamiere, è durato circa due ore.