Cinque ore di fila alle slot machine: multato un locale

Ludopadia senza freni che è costata cara a un locale limitrofa a viale dell'Industria a Schio. Gli agenti della polizia di Stato assieme a quelli della polizia locale "Alto Vicentino", nel pomeriggio di venerdì, hanno controllato una sala slot scledense dove alle 17 erano presenti 12 clienti intenti a giocare.

Nella circostanza gli operatori hanno accertato che alcuni di loro erano all'interno del posto già da mezzogiorno e che non avevano mai smesso di giocare nonostante il divieto vigente dalle ore 13:00 alle ore 17:00. Per questo motivo motivo il titolare del locale è stato sanzionato con 250 euro per violazione dell'ordinanza sindacale. Inoltre, sono in corso accertamenti per altre irregolarità amministrative.

I controlli sono stati eseguiti da 5 equipaggi della Polizia di Stato, supportati dall'Unità Cinofila antidroga di Padova, e da 3 equipaggi della Polizia Locale "Alto Vicentino".