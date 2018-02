Schio, lite finisce con una coltellata al petto: aperta inchiesta

Una lite finita in maniera drammatica nella notte tra domenica e lunedì a Schio. In via Pasubio, verso le 1:30 i vicini di una coppia hanno sentito delle urla spaventose, tanto da dare l'allarme ai carabinieri. I militari sono arrivati e i due, una 49enne originaria di Lonigo e un 52enne scledense, sembravano essersi riappacificati. La donna avrebbe dichiarato di essere pronta di andare a dormire. I militari stavano per andare via quando sono stati richiamati a gran voce dal compagno: "Venite si è accoltellata".

I carabinieri hanno quindi fatto ritorno nell'abitazione e allertato il Suem. I sanitari hanno soccorso la donna che aveva una grave ferita al petto provocata da un coltello da cucina dalla lama di 15 centimetri. La 49enne non sarebbe in pericolo di vita ed è stata ricoverata in psichiatria all'ospedale di Santorso.

Secondo la ricostruzione che il compagno avrebbe fornito ai militari quella sera la donna era agita e ha minacciato l'uomo con un coltello. Sul fatto la procura, oltre a ordinare il sequestro e l'analisi delle impronte sul coltello, ha aperto un fascicolo per appurare la dinamica dei fatti.