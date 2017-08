Schio, lettera del sindaco al Prefetto: "Carta di identità ai profughi non garantisce sicurezza"

Il Sindaco di Schio ha inviato, martedì, una comunicazione ufficiale al Prefetto e al Questore di Vicenza, dove, a seguito degli ultimi accadimenti avvenuti a Schio, dopo un’operazione compiuta dall’Arma dei carabinieri e dalla polizia locale volta al controllo di spaccio di sostanze stupefacenti in Valletta di Schio, è emerso che tra le persone identificate, tutte richiedenti asilo, una era in possesso di regolare carta d’identità emessa proprio dal Comune di Schio.

A gennaio 2016, assieme al Sindaco di Montecchio Maggiore, fu inviata lettera all’allora Prefetto con le preoccupazioni derivanti dalla circolare dell'8 ottobre 2015, dove si richiedeva “l’iscrizione anagrafica dei richiedenti “ in cui “la permanenza superiore a 3 mesi in un centro di accoglienza legittima l’iscrizione anagrafica nelle forme della convivenza anagrafica”, costringendo i comuni al conseguente rilascio della Carta d’Identità.

La preoccupazione espressa dal Sindaco di Schio e dal Sindaco di Montecchio Maggiore non fu presa in considerazione. “Ad oggi quello che dicevo un anno fa – dichiara il Sindaco Valter Orsi - purtroppo si sta verificando, quindi chiedo al nuovo Prefetto e al nuovo Questore che intervengano su questa situazione che sta sfuggendo di mano, perché ad oggi noi siamo chiamati ad incentivare la sicurezza a tutela dei nostri cittadini, blindando mercati, manifestazione e quant’altro, ma dalle direttive che arrivano ai comuni si evince che il peggior antagonista per garantire la sicurezza ad oggi sono le norme governative.