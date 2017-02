Schio, lavori per il passaggio pedonale sicuro alla scuola di S. Ulderico

Sono iniziati i lavori, concordati con il Consiglio di quartiere n. 6, per la messa in sicurezza dell'attraversamento pedonale che collega il centro di di S. Ulderico del Tretto con la scuola primaria. Il Comune di Schio rende noto che in particolare sarà realizzata un'aiuola spartitraffico al centro della strada così da ridurre la velocità di percorrenza dei veicoli e al tempo stesso migliorare la sicurezza dell'attraversamento, che sarà anche ulteriormente illuminato da nuovi punti luce da installare sull'aiuola spartitraffico stessa. Il progetto, trattandosi di strada provinciale, è stato approvato anche da Vi.abilita S.p.A.



In questa occasione, la circolazione stradale subirà qualche modifica con l'istituzione dal 27/02/2017 al 17/03/2017 e con orario 8.30-18.00, di un senso unico alternato, regolamentato sul posto con segnaletica, movieri o impianto semaforico mobile, lungo la - S.P. 65 Tretto dal Km. 8+150 circa.