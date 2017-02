Schio, la "banda delle scuole" colpisce ancora: rubati altri pc

Se non c'è una correlazione tra i furti la faccenda è quanto meno sospetta. Dopo aver fatto sparire, lo scorso dicembre, 12 pc dalla scuola media Arnaldo Fusinato in via Vecellio a Schio, i ladri domenica sera sono entrati di nuovo in azione nello stesso istituto rubando altri 13 computer. I malviventi hanno messo a segno il colpo verso le 21 e, vista la dinamica dell'azione, sembra che fossero perfettamente a conoscenza su come muoversi.

Sono infatti entrati dal cortile della scuola per poi tranciare le sbarre della finestra della sala informatica e sparire prima dell'arrivo dei carabinieri ad allarme scattato. Quelli del Fusinato non sono gli unici furti con le stesse caratteristiche. Nei mesi scorsi, infatti, sono stati rubati computer anche alle elementari di Magrè e Giovenale. Che siano sempre gli stessi soliti ignoti?