Schio, investita coppia sulle strisce pedonali: la moglie in ospedale

Un 53enne di Torrebelvicino ha investito alla guida della sua auto Renault una coppia di coniugi di Schio di 56 e 51 anni che stavano attraversando la strada sulle strisce pedonali: la donna è stata trasportata all'ospedale di Santorso.

L'incidente stradale è accaduto alle 18.50 di giovedì: l'auto percorreva via Toaldi di Schio con direzione via Rovereto e giunta all'altezza dell'intersezione con via Fra Matteo ha investito la coppia.

Il conducente dell'auto, sottoposto a controllo dai vigili, è risultato negativo all'assunzione di sostanze alcoliche.