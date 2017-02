Schio, investe ciclista sulla rotatoria: 53enne in ospedale

Sabato alle 13.20 una pattuglia del Consorzio Polizia Locale Alto Vicentino di Schio è intervenuta a Schio nei pressi della rotatoria di via dell'Industria per un incidente con feriti. Una 22enne di Valdastico, mentre a bordo della sua Fiat Idea stava percorrendo la rotatoria che si trova al confine tra Schio e Santorso, uscendo in direzione Thiene, si è scontrata con una bicicletta condotta da un 53enne thienese che stava proseguendo verso l'uscita successiva.

A causa della mancata precedenza l'auto ha urtato la parte posteriore destra contro la bicicletta. L'uomo è caduto a terra procurandosi lesioni alla nuca. Trasportato presso il vicino Pronto Soccorso, le sue condizioni sono apparse comunque non gravi.