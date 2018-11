Gravissimo operaio ferito alla testa

E' in gravi condizioni l'operaio 51enne rimasto ferito questa mattina alle 8 nello stabilimento della Ecor International, in via Friuli a Schio.

L'uomo ha riportato un grave trauma cranico, a causa del quale, è stato ricoverato prima a Santorso e poi trasportato al San Bortolo. Sul posto, oltre ai soccorritori del Suem 118 anche lo Spisal dell'Ulss 7 e i carabinieri.