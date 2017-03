Schio, incendio in ospedale: “Servono risposte”

Sulla vicenda del degente che giovedì notte è morto nel rogo del reparto psichiatrico dell’ospedale “Alto Vicentino”, probabilmente provocato da lui stesso, è intervenuto il sindaco di Schio Valter Orsi.

“Chiedo al più presto di essere informato in dettaglio sull'accaduto – ha dichiarato - e di capire, se è vero, come una persona ricoverata in quel reparto possa aver appiccato un fuoco”.

Il sindaco si chiede inoltre come “l'incendio abbia potuto svilupparsi in modo così ampio prima che la squadra che poi è intervenuta potesse domarlo. Sollecito un pronto riscontro dai responsabili della struttura e da quanti stanno indagando”.