Fiamme nelle notte, l'appartamento va a fuoco: un intossicato

Un incendio ha devastato la cucina un monolocale al secondo piano di una palazzina in via Cristoforo Magrè a Schio nella notte tra giovedì e venerdì. La persona che si trovava in casa, il 28enne proprietario, è stato portato al pronto soccorso in codice giallo per una intossicazione dovuta ai fumi che si sono sprigionati e che il giovane ha respirato nel tentativo di spegnere le fiamme.

I pompieri di Schio sono intervenuti con due squadre e hanno spento il rogo, evitando l’estensione delle fiamme all’intero alloggio e gli appartamenti attigui. Le cause delle fiamme divampate dal piano cottura sono al vaglio dei vigili del fuoco. Le operazioni di soccorso sono terminate dopo circa un’ora e mezza con il rientro in casa dei condomini, usciti per sicurezza dalle abitazioni vicine.