Schio, rogo nell'appartamento: famiglia evacuata

Verso le 19 di lunedì alcuni passanti, in via Fusinato in centro a Schio, hanno notato del fumo sospetto che stava uscendo da un'abitazione al secondo piano di un condominio e hanno avvisato i vigili del fuoco. I pompieri sono intervenuti da Vicenza in quanto i colleghi scledensi erano impegnati in analogo episodio avvenuto a Sarcedo.

L'incendio, partito da un cuscino e un materasso, è stato probabilmente innescato da un utilizzatore elettrico. I danni da fumo si sono estesi a tutto il miniappartamento utilizzato da una donna con due bambini. Per loro il rientro a casa sarà impossibibile fino al ripristino delle condizioni di salubrità. Le operazioni di soccorso sono terminate dopo circa un’ora e mezza.