Schio, i soldi delle multe per l'educazione stradale

Il bilancio di previsione 2017, che viene portato in Consiglio Comunale questa settimana, prevede 750.000 euro in entrata per violazioni al Codice della Strada, e la Giunta scledense ha già disposto, nella seduta del 21 dicembre scorso, di destinarli a studi, ricerche e campagne di sensibilizzazione ai fini della sicurezza stradale, ad attività di educazione stradale - in particolare rivolte agli alunni delle scuole scledensi - ad iniziative e attività di promozione della sicurezza della circolazione.



Una parte sarà destinata al miglioramento della circolazione e del controllo sulle strade grazie al potenziamento e al miglioramento della segnaletica stradale, alla redazione dei piani urbani del traffico, alla fornitura di mezzi tecnici necessari ai servizi di polizia stradale, alla realizzazione di interventi a favore della mobilità ciclistica, nonché ad interventi relativi alla sicurezza stradale degli utenti deboli, come i bambini, gli anziani, i disabili, i pedoni e i ciclisti.



“Chi contravviene alle regole può sbagliare e per questo viene sanzionato – dichiara il Sindaco di Schio – ma è importante sapere che i soldi che il Comune introita dalle multe vengono reinvestiti tutti in progetti di educazione stradale e per aumentare il controllo e la sicurezza sulle nostre strade. Il Codice della strada dispone che la metà dei proventi da sanzioni stradali sia destinato ad investimenti e azioni per migliorare la sicurezza stradale, ma questa Amministrazione ribadisce, anche quest'anno, la volontà di destinare tutti i soldi delle multe a questo tipo di interventi, senza pensare minimamente di fare cassa sulle infrazioni. La nostra speranza è però sempre quella che chi vive la nostra società rispetti sempre più le regole. In questo modo educazione e sicurezza sarebbero già più garantite.”