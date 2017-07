Schio, guida ubriaco in pieno centro: inseguito e denunciato

Una pattuglia del consorzio polizia locale Alto Vicentino giovedì poco prima delle 23 ha inseguito e bloccato nel centro storico di Schio un'autovettura condotta da un trentenne di Cogollo del Cengio. Al controllo il giovane appariva in evidente stato d'ebbrezza ed è stato sottoposto a prove etilometriche che hanno accertato un tasso alcolemico superiore a 1,00 g/l.

Dopo una perquisizione personale e veicolare il 30enne è stato trovato in possesso di tre dosi distinte di ketamina, un allucinogeno dissociativo, ed è stato denunciato per guida in stato d'ebbrezza alcolica con il consegunte ritiro della patente di guida e la decurtazione di 20 punti.