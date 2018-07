Schio, guerra alla movida fai da te

Dopo le segnalazioni arrivate nei giorni scorsi dal Comando di Polizia Locale il Comune ha emesso un'ordinanza in cui per tutto il periodo estivo, ovvero di maggior frequentazione, della piazza Falcone Borsellino, si vieta l'uso di bicchieri e bottiglie in vetro nonché di ogni dispositivo sonoro non controllato direttamente dagli esercizi pubblici.

Il provvedimento si è reso necessario dopo che lo stesso Consorzio di Polizia Locale è stato più volte costretto a intervenire in relazione a fatti di rissa, aggressioni, lesioni personali e danneggiamenti. Il divieto parte da oggi 13 luglio e si protrarrà fino al 31 ottobre 2018. Per i trasgressori è prevista una sanzione di 50 euro.