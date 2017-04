Schio, escrementi e fango in zona industriale: multato un pastore

Un gregge molto numeroso, composto da circa un migliaio di pecore e agnelli, è passato domenica mattina per via dei Maestri del Lavoro e altre strade di Schio, lasciando a terra una mole impressionante di escrementi e fango.

Dopo aver chiamato una ditta specializzata nelle pulizia delle strade, una pattuglia della polizia locale ha rintracciato il gregge in un'area campestre di via Piccoli di Schio, frazione Magrè. Il gruppo di animali, tra i quali 20 asini, era condotto da un allevatore di San Vito di Leguzzano, da un dipendente e da 4 cani pastori.

Al titolare è stata elevata una multa di 400 euro per aver violato tutte le infrazioni previste dal codice della strada e dal regolamento comunale e per avere imbrattato diverse vie. L'imprenditore agricolo si è giustificato dicendo che sono momenti difficili per la pastorizia, anche a causa della diminuzione delle vendite nel periodo pasquale cristiano, solo in parte compensate dall'aumento degli acquisti da parte degli immigrati di religione Musulmana.

Oltre alla sanzione l'agricoltore dovrà ora pagare anche le spese sostenute per la pulizia e la messa in sicurezza delle strade imbrattate. Inoltre partirà nei suoi confronti una segnalazione all'INPS per verificare la regolarità del rapporto d'impiego del pastore, un giovane 20enne di origine senegalese, residente a Schio.