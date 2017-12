Schio, scoperto garage delle moto rubate: cinque denunciati

Un via vai continuo di moto e scooter nel garage di un condominio in via Strasseggiare a Schio ha insospettito la polizia locale Alto Vicentino che, dopo una lunga serie di indagini, ha sgominato una banda dedita alla ricettazione. Nei giorni scorsi sono stati così denunciati quattro uomini e una donna, tutti nomadi.

LA VICENDA

Tutto è iniziato con una segnalazione su quel traffico continuo di mezzi a due ruote nel garaga di via Strasseggiare. La polizia locale, con un decreto giudiziario, è intervenuta sul posto per una perquisizione sequestrando una moto Aprilia, priva di targa, e un ciclomotore Piaggio. Dai controlli eseguiti sui mezzi gli agenti hanno appurato che il telaio originale della moto era stato abraso e poi rifatto.

Per quanto riguarda lo scooter, gli agenti, dopo varie ricerche presso la casa costruttrice e il concessionario, sono risaliti all'ultimo proprietario, un italiano residente a Valdagno. L'uomo ha dichiarato che il mezzo gli era stato rubato nel mese di giugno 2017 e, dopo aver visto il motorino, lo ha riconosciuto come suo nonostante alcuni pezzi fossero stati sostituiti e riverniciati. Anche il numero di telaio era stato segato e sostituito con un altro numero di telaio di un ciclomotore avente stessa marca e modello ma dismesso.

A conclusione delle indagini i 4 residenti del codominio, assieme all'intestatario della targa apposta sul ciclomotore sono stati denunciati alla Procura della Repubblica di Vicenza per il reato di ricettazione in concorso. Si tratta di C.K., 29 anni, C.G., 60 anni, C.M., 33enne e B.T., una donna di 56 anni tutti residenti a Schio. Assieme a loro I.A., residente a Santorso.