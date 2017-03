Schio, gara di solidarietà per un 17enne, serve donatore di midollo

Appello per un 17enne di Caltrano: la sua vita dipende da un donatore di midollo.



L’Admo Schio ha organizzato per sabato 18 marzo, dalle 14.30 alle 18 all’oratorio salesiano di via Marconi un pomeriggio solidale e informativo. Possono sottoporsi e diventare donatori le persone tra i 18 e i 35 anni con un peso superiore ai 50 chilogrammi e non affetti da malattie del sangue, croniche e gravi (Aids, epatite e altro). All’oratorio saranno presenti un medico dell’ospedale San Bortolo di Vicenza, un altro medico del centro trasfusionale dell’ospedale Alto Vicentino e un delegato dell’Admo che effettueranno ai volontari un prelievo indolore con uno spazzolino per prelevare campioni di saliva.



Si unisce all'appello anche Sandro Pupillo, il consigliere comunale di Vicenza che ha appena effettuato un trapianto: "Chiunque rientri nei parametri faccia un bellissimo gesto d'Amore, vada a tipizzarsi! È un banalissimo prelievo di un campione di saliva: basta poco più di un minuto per provare a salvare una vita".