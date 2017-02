Schio, furto con aggressione al Prix

Venerdì in prima serata un uomo e una donna hanno rubato generi alimentari al supermercato Prix di via Fermi nascondendoli in una borsa. Bloccati dal servizio antitaccheggio, hanno assalito l’operatore disperdendo le loro tracce. Il valore della merce è di circa 100 euro . Sono in corso accertamenti da parte dei carabinieri per identificare gli autori.