Debiti in famiglia, dipendente ruba in azienda con l'aiuto del padre pensionato

I continui ammanchi in ditta di piastre e tubi di acciaio hanno portato il titolare di un'azienda di Schio a sporgere denunicia contro ignoti. I militari del nucleo operativo si sono così appostati all'interno dello stabilimento e nella tarda serata di venerdì hanno colto in flagranza di reato due uomini che stavano asportavano materiale per un valore complessivo di circa mille euro.

I carabinieri hanno identificato I.F., nato a Schio cl. 1980, operaio dipendente della ditta e suo padre, N.F., sempre scledense, pensionato 64enne. I sospetti sul dipendente, già sotto osservazione, sono scaturiti dai numerosi debiti contratti per problemi di natura familiare e privata e per gli strani comportamenti tenuti nell’ultimo periodo, di cui si erano accorti sia il titolare che altri lavoratori, in occasione di altri furti avvenuti sempre di notte.

La merce asportata è stata restituita all’avente diritto.