Razzia a casa di una 87enne in pieno giorno, i ladri devastano l’appartamento

La signora Alba Celinda Greselin questa mattina, mercoledì, era ancora sotto choc, seduta sulla poltrona a guardare quella devastante opera di saccheggio avvenuta nella sua casa di vicolo del Convento 35 a Schio, a due passi dalla caserma dei carabinieri. I ladri non hanno risparmiato niente, aprendo tutti i cassetti di ogni mobile e buttando a terra tutto quello che trovano. Cucina, camera da letto, salotto e persino la cantina.

Sul pavimento la 87enne, ha trovato di tutto, documenti, libri e i ricordi di una vita. I malviventi hanno cercato in ogni angolo, arrivando ad aprire anche le casse dello stereo alla ricerca di ori e preziosi. Le foto del disastro, parlano chiaro. «Non è la prima volta che entrano – spiega il figlio accorso in soccorso della madre – due mesi fa (il 23 dicembre) si è trovata due donne in cucina prendendo uno spavento terribile prima che fuggissero».

La volta scorsa i ladri hanno portato via collane e anelli «Questa volta dobbiamo ancora quantificare il danno, ma mia mamma aveva altri ori in casa che sono spariti», racconta ancora il figlio della signora. Secondo la ricostruzione i malviventi sono entrati scardinando un cancello e un portone sul retro poco dopo le 10, quando la 87enne è uscita di casa. Al ritorno, verso le 11, ha trovato la sua casa completamente sottosopra.

L’anziana, dopo la morte del marito vive da sola e evidentemente rappresentava una preda facile per i malviventi che hanno agito indisturbati. «Ultimamente mia madre aveva notato delle persone che si fermavano davanti casa e suonavano il campanello, evidentemente per controllare se c’era qualcuno», conclude il figlio che ha avvisato i carabinieri e che nel pomeriggio si recherà a fare denuncia dell’accaduto.