Schio, frana sulla provinciale: confermata chiusura della strada del Tretto

E' stata emessa formalmente oggi l'ordinanza di chiusura della S.P. 65 del Tretto per la frana che, sabato scorso, l'ha interessata vicino a Contrada Nogare, nel tratto che collega Santorso a Sant'Ulderico. A renderlo noto è stato Vi.Abilità che ha indicato il percorso alternativo.

I veicoli che percorrono la S.P. provenienti da Schio o Santorso con direzione Sant'Ulderico, in corrispondenza dell'intersezione fra la strada provinciale con via A. Bassi, devono svoltare a destra lungo quest'ultima, percorrerla tutta fino a raggiungere San Rocco e proseguire quindi lungo Contrada Zovi fino a raggiungere l'intersezione con via Contrà Covole; svoltare a sinistra lungo questa via e successivamente ancora a sinistra lungo la S.P. 65 Tretto, raggiungendo poi Sant'Ulderico e successivamente Contrada Nogare, e viceversa seguendo l'opportuna segnaletica stradale.

Il trasporto scolastico è comunque garantito. La situazione di pericolo persiste per la presenza di alcuni grossi massi che ancora incombono sulla strada. Per domani è in programma un ulteriore sopralluogo da parte dei tecnici di VI.Abilità per definire gli interventi da mettere in atto per dare sicurezza alla strada e riaprirla al transito.