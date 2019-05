In auto con droga e pistola: fermati quattro giovani

I carabinieri di Schio, durante lo svolgimento di un normale servizio di prevenzione, ha fermato e controllato una Citroen C1 con a bordo dei giovanissimi, alcuni con precedenti penali. Tra loro una studentessa minorenne di Schio, la 17enne K.B. Si tratta di V.B., scledense ventenne, N.S.N., maladense 18enne e M.C., moldavo di 19 anni. Tutti con pregiudizi di polizia.

I soggetti sono stati trovati in possesso di modiche quantità di marijuana e cocaina e segnalati in qualità di assuntori. C.M. è stato inoltre trovato in possesso di una pistola scacciacani priva del previsto tappo rosso e munita di caricatore con 10 cartucce calibro 8 a salve, tutto sottoposto a sequestro. Il deferimento si è reso necessario in quanto l’oggetto presentava tutte le caratteristiche meccaniche per essere un’arma perfettamente funzionante, tranne che per una non evidente occlusione della canna.