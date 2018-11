Ladra lei, spacciatore lui evadono dalla comunità: in carcere

I carabinieri della Stazione di Schio hanno sottoposto agli arresti in carcere due persone in cura presso una casa terapeutica, dopo che avevano violato le prescrizioni imposte.

E.N, 31 anni, e W.E., 21, si trovavano entrambi presso la struttura per essere seguiti nella riabilitazione durante il loro periodo detentivo; la prima sta scontando una pena cumulativa a seguito di condanna per diversi reati contro il patrimonio, mentre sul giovane pende una misura cautelare a seguito della commissioni di reati inerenti la detenzione e lo spaccio di sostanze stupefacenti.

Entrambi hanno violato le misure alle quali erano sottoposti, allontanandosi senza la dovuta autorizzazione dalla struttura e rendendosi irreperibili per alcuni periodi di tempo.

I militari, raccolte le testimonianze sul loro comportamento e svolti i necessari approfondimenti, hanno chiesto alle Procure che avevano emesso i provvedimenti un aggravamento degli stessi in quanto i due non risultavano meritevoli di rimanere ai domiciliari. A seguito di uno giudizio concorde da parte dei magistrati competenti, i due sono stati accompagnati rispettivamente presso il carcere femminile di Verona ed il carcere di Vicenza.