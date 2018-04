Schio, coppia trovata morta in casa: giallo sulle cause

Mistero sulle cause della morte di una coppia di coniugi - Enzo Bronzato (71enne) e Nadia Predebon (75enne) trovati in via Pecori Giraldi a Schio. Alle ore 13.30 circa, i vigili del fuoco sono intervenuti per un'apertura porta. All'interno dell'appartamento hanno trovato i cadaveri dei due coniugi.

L’allarme è stato dato dagli addetti alla consegna dei pasti a domicilio, che da qualche giorno non riuscivano a consegnare il convitto per mancata risposta della coppia. La squadra dei pompieri entrati nell’abitazione hanno trovato i due anziani lui di 71 anni e lei di 75 anni in cucina privi di vita, come constatato dal personale medico del suem 118 accorsi sul posto.

Dalle prime informazioni è esclusa la presenza di monossido di carbonio e, a quanto sembra, non ci sono state forzature di porte e fineste. Sul caso stanno indagando i carabinieri di Schio secondo i quali decessi sono riconducibili a verosimile morte naturale, connessa a loro pregresse gravi patologie.