Schio, danneggia segnaletica con l'auto e fugge: incastrato dalle telecamere

Una frenata sull'asfalto per oltre mt 90 e la segnaletica stradale divelta. È quello che ha trovato domenica mattina verso le 9 in via Pista dei Veneti a Schio una pattuglia del consorzio polizia locale Alto Vicentino.

Nessun veicolo era presente sul luogo del sinistro. Dagli elementi presenti e da alcune testimonianze raccolte, il veicolo coinvolto è stato individuato in un'autovettura Bmw che, dall'attività d'indagine eseguita anche mediante l'utilizzo delle telecamere dei varchi fissi, risultava essere di proprietà di un giovane di nazionaltà romena residente in centro a Schio.

Sentito in merito ai fatti contestati, il proprietario ha indicato come conducente un connazionale che verrà sanzionato per il comportamento tenuto alla guida dell'auto con la decurtazione di numerosi punti dalla patente.