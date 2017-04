Schio, "Dammi la fede o ti taglio il dito": 23enne a processo per rapina ad anziana

Sono entrati in casa sfondando la porta e spaventando a morte una signora di 93 anni di Schio. I malviventi, secondo l'accusa e dalle testimonianze dell'anziana, l'avevano minacciata intimandole di non gridare "altrimenti ti tagliamo il dito".

Terrorizzata, la donna aveva subito consegnato gli orecchini e la fede nuziale per un valore di qualche centinaio di euro ma affettivamente inestimabile.

La vicenda risale al'aprile del 2016 e martediì il tribunale di Vicenza ha disposto il rinvio a giudizio per un napoletano di 23 anni residente a Santorso mentre per il presunto complice è scattata l'assoluzione per non aver commesso il fatto.