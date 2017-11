Schio, controlli anti alcol: via la patente a un 30enne e a un 75enne

Sbaglia ad affrontare la rotatoria e si scontra con un altro automobilista: un 75enne di Schio è stato denunciato perchè guidava ubriaco.



L'incidente è avvenuto domenica alle 19.20 quando la Ford Fiesta dell'uomo, tra via Vicenza e via Beccarini, finiva contro un cordolo prima e, frontalmente, contro una Mercedes poi. Il 75enne manifestava segni di ebbrezza alcolica, ed è stato sottoposto all'alcoltest, che ha dato esito positivo tra 0.8 e 1,5 grammi per litro. Denunciato, gli è stata anche ritirata la patente, a cui verranno tolti 10 punti.



La notte prima, all'1.10, gli agenti avevano fermato in via Vicenza un 30enne di Schio, alla guida di una Fiat, e gli uomini del Consorzio Polizia Locale Alto Vicentino hanno subito avuto l'impressione che fosse ubriaco, subito confermata dagli esami del caso. Essendo il livello alcolemico inferiore a 0,8, all'uomo è stata "solo" comminata una multa da 532 euro, oltre al ritiro della patente e la decurtazione di 10 punti.