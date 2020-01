Fumo al parco e fuga dal bus senza biglietto: quattro minori nei guai

Tre minorenni segnalati per consumo di marijuana e uno denunciato per resistenza a pubblico ufficiale dopo essere stato sorpreso senza biglietto del bus. È il bilancio della giornata di lunedì della polizia locale Alto Vicentino.

Alle 17 gli agenti in abiti borghesi hanno controllato sei minorenni presenti su una panchina dello skate park di Schio, zona più volte segnalata dai residenti per spaccio di stupefacenti. Addosso a tre giovani, tutti maschi di età compresa tra 16 e i 17 anni, sono state trovate modiche quantità di marijuana e un grinder a testa. Uno di loro era anche in possesso di un bilancino elettronico di precisione. Per tale motivo, alla presenza dei genitori, sono stati segnalati alla Prefettura-UTG di Vicenza per i provvedimenti del caso.

Qualche ora prima, alle 13:30, personale dell'SVT ha invece chiesto l'intervento della polizia locale a causa dell'intemperanza di due giovani che erano stati colti sprovvisti di biglietto. I due erano stati fatti scendere alla stazione delle autocorriere di Schio, ma non intendevano fornire le loro generalità, opponendosi con arroganza al controllore.

Alla vista dell'arrivo di una pattuglia della polizia locale, entrambi si sono dati alla fuga, ma uno di loro è stato rincorso e bloccato dagli agenti, oppondo resistenza e rifiutandosi di fornire le proprie generalità. Solo in seguito, soprattutto grazie al riconoscimento da parte di uno degli agenti per pregressi episodi, ha confermato il proprio nome, risultando minorenne. Per tale motivo è stato denunciato in stato di libertà e accompagnato alla propria abitazione.