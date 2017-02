Schio, coltivavano marijuana in una casa abbandonata: denunciata coppia

Avevano un laboratorio per la coltivazione di marijuana in casa, con tanto di fertilizzanti e lampade dedicata alla coltura delle piantine. Giovedì i Carabinieri di Schio e di Arsiero, dopo una articolata indagine per il contrasto dello spaccio di stupefacenti, hanno denunciato in stato di libertà una coppia di Piovene Rocchette (un 23enne e una 22enne).

L’attività, coordinata dalla Procura di Vicenza, ha permesso di effettuare specifici controlli, rinvenendo oltre un etto di “cannabis sativa” (reclamizzata nei siti dedicati per gli effetti euforici che colpiscono il cervello), 35 grammi di semi di cannabis e il materiale per coltivare lo stupefacente.

I carabinieri hanno effettuato l'azione all’interno di un appartamento disabitato nel centro cittadino di Piovene, utilizzato dalla coppia per la coltura e la detenzione della droga. Nell'ambito della stessa operazione investigativa è stato anche controllato un 48enne di Schio risultato in possesso di quasi 2 etti di “marijuana” detenuti nella propria abitazione.