Schio, ponte sul Leogra chiuso per una settimana

Da lunedì 28 agosto a venerdì 1° settembre sarà vietato ai veicoli transitare sul ponte sul Leogra di Via Trento Trieste.

Per limitare i disagi, i pedoni potranno attraversare il ponte sul marciapiede che guarda a valle e anche i ciclisti, ma solo portando la bicicletta a mano.

Sul ponte, danneggiato dal tempo e dalle piene, già non potevano transitare i mezzi con massa superiore alle 20 tonnellate.

Durante l'esecuzione dei lavori il traffico sarà così regolato:

- direzione obbligatoria a sinistra per i veicoli in transito in via Lungo Leogra in uscita su via

Trento/Trieste;

- direzione consentita a destra e diritti per i veicoli in transito in via Venezia in immissione su via

Trento/Trieste, eccetto residenti/frontisti di via Trento/Trieste, via Cimatori, via Fusinieri e

relative laterali;

- direzione obbligatoria a sinistra per i veicoli in transito in via Trento/Trieste - direzione Magrè -

in corrispondenza dell'intersezione con via Venezia, eccetto residenti/frontisti di via Trento/Trieste, via Cimatori, via Fusinieri e relative laterali;

- direzione obbligatoria a sinistra per i veicoli in transito in via Campo Sportivo in corrispondenza dell'intersezione con via Riva di Magrè, eccetto residenti/frontisti di via Riva di Magrè/via del Ponte.

"È un intervento assolutamente necessario – dichiara il sindaco Valter Orsi – La chiusura del ponte crea sicuramente molto disagio a chi si sposta da Magrè verso il Centro. Purtroppo, alcune lungaggini burocratiche non ci hanno permesso di eseguire il lavoro all'inizio dell'estate, anche se eravamo pronti a farlo. Abbiamo comunque organizzato l'intervento anticipando a fine agosto la chiusura del ponte per l'asfaltatura, contenuta nel più breve tempo possibile. Il cantiere procederà infatti a settembre – prosegue il Sindaco - ma senza disagi per il traffico, con i previsti lavori di consolidamento delle travi e delle solette, dopo che nelle settimane scorse si è provveduto alla loro pulizia e al trattamento dei ferri di armatura per la successiva ricostruzione del calcestruzzo deteriorato".