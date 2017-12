Schio, chiusa la casa a luci rosse: 300 euro per sesso a tre

Una "casa chiusa" in pieno centro a Schio, in piazza Almerico, alla quale il consorzio polizia locale Alto Vicentino venerdì alle 15:40 ha messo definitivamente i sigilli, denunciando tre persone. All'interno un giro di prostituzione con ragazze orientali. Nell'appartamento era infatti possibile ottenere rapporti sessuali per somme da 50 a 70 euro. Poi, i più facoltosi, potevano avere acompleta disposizione contemporaneamente due ragazze per la somma di 300 euro.

UN VIA VAI CONTINUO