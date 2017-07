Schio, protesta contro le Banche Venete: pensionati bloccano il centro

Si sono riseversati in strada dalle 9 fino a mezzogiorno con trombette e cartelli contro il Governo e contro gli ex-vertici della Polare di Vicenza e di Veneto Banca. Martedì mattina una ottantina di ex-risparmiatori, in maggior parte pensionati, hanno invaso il centro di Schio per protestare contro l'azzerramento dei loro risparmi. Il traffico ha subito pesanti disagi in tutto il zona centrale cittadina.

"I risparmiatori esasperati invadono le strade. Grande solidarietà da parte degli automobilisti e motociclisti che hanno compreso la gravità della situazione", si legge in un post dei manifestanti. La manifestazione, organizzata senza preavviso si è svolta con la direzione dell’associazione Casa del Consumatore Schio.

Il corteo, dopo il ritrovo in via Marconi di fronte alla filiale di Veneto Banca, si è mosso fino a Piazza Garibaldi dove si trova la Banca Popolare di Vicenza. A gran voce la richiesta dell'intervento della magistratura su crack delle due banche per l'individuazione dei responsabili. Per tuta la durata la manifestazione è stata seguita dai carabinieri e dai vigili della polizia locale Alto Vicentino.