Schio, bullismo all'oratorio: nei guai 10 minorenni

Dieci ragazzi tra i 14 e 16 anni identificati nel corso della settimana dalla polizia locale del'alto vicentino. È questo il bilancio dell'indagine dei vigili sul fenomeno del bullismo. I minorenni, non denunciati in quanto tali sono accusati di avere importunato ripetutamente dei ragazzini di età inferiore ai quattordici anni all'interno dell’oratorio salesiano di Schio.

I bulli sono stati sorpresi in azione dai volontari del 182.mo Nucleo di Protezione civile dei carabinieri in congedo ai quali il Comune ha chiesto aiuto per i servizi di vigilanza. Adesso per i gradassi dopo la segnalazione ci sarà un percorso rieducativo.